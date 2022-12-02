"Посольства України 17 разів отримували листи із погрозами" - Кулеба [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що останнім часом посольства України 17 разів отримували різноманітні посилки та листи із погрозами, а також вибуховими речовинами. Про це повідомляє CNN.
Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів. Усього було 17 випадків, коли посольства отримували листи-бомби, фальшиві листи-бомби або листи, які містять частини тварин, такі як очі корів та свиней.
За його словами, все почалося з вибуху біля посольства України в Іспанії. На запитання, хто, на його думку, стоїть за листами, він відповів:
Мені хочеться одразу назвати росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно? Можливо, ця терористична відповідь - російська відповідь на той дипломатичний жах, який ми створили для рі на міжнародній арені.
Кулеба додав, що, на його думку, винна або росія, або хтось, хто симпатизує справі оосії та намагається посіяти страх.
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