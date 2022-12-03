росія та Білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Міністр оборони росії сергій шойгу прибув до Мінська на переговори зі свої білоруським колегою віктором хреніним. Сторони підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки.
Як стверджувала "Белта", шойгу прилетів з візитом до Білорусі, аби обговорити питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва.
Пізніше ж сторони підписали протокол до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.
Зазначається, що голова кремля володимир путін розпорядився прийняти пропозицію уряду росії щодо підписання протоколу ще в серпні 2022 року. Тоді ж він наказав міноборони розпочати переговори з білоруською стороною.
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