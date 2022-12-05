У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Таким чином, додаткові вихідні на новорічні свята відміняється. Про це свідчить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Прийнятий Верховною Радою у березні закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.

Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".

У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята.