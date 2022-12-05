Новорічні свята: чи будуть в Україні додаткові вихідні [ Редагувати ]
У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю. Таким чином, додаткові вихідні на новорічні свята відміняється. Про це свідчить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Прийнятий Верховною Радою у березні закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією України.
Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня наступного після святкового чи неробочого. Крім того, не діятиме розпорядження Кабміну "Про перенесення робочих днів у 2022 році".
У мирний час в Україні мало бути три додаткові вихідні на новорічні свята.
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