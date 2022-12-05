Російські війська завдали ракетного удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба компанії.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі три крилаті ракети влучили у промислове підприємство.

Руйнування дуже значні. Пожежа загашена. 1 працівник підприємства 1981 р.н загинул та 3 особи постраждалі: 1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н.

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що після опівночі окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. З-під завалів зруйнованого виробничого цеху рятувальники дістали тіло працівника, ще троє людей доправили до місцевої лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото руйнувань.

Офіс Генпрокурора повідомив, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.