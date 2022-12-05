Окупанти вдарили ракетами по заводу "АрселорМіттал Кривий Ріг", є жертви (фото) [ Редагувати ]
Російські війська завдали ракетного удару по підприємству "АрселорМіттал Кривий Ріг" у Кривому Розі. Про це повідомила пресслужба компанії.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства нанесено ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що вночі три крилаті ракети влучили у промислове підприємство.
Руйнування дуже значні. Пожежа загашена. 1 працівник підприємства 1981 р.н загинул та 3 особи постраждалі: 1978 р.н, 1978 р.н, 1977 р.н.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що після опівночі окупанти вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. З-під завалів зруйнованого виробничого цеху рятувальники дістали тіло працівника, ще троє людей доправили до місцевої лікарні. Їхній стан - середньої тяжкості.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував фото руйнувань.
Офіс Генпрокурора повідомив, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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