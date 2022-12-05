Буде три хвилі ракетних ударів, перша вже пройшла - Кім [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 5 грудня, очікуються три хвилі ракетних ударів з боку російської федерації, перша вже закінчилася.
Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що вже запущено другу хвилю ракет із Росії у напрямку українських міст.
"Військові працюють. ППО на висоті. Буде три хвилі, але я думаю, що з усім упораємося", - зазначив Кім.
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Telegram-канали та місцева повідомляє про вибухи у деяких регіонах після першої хвилі ракетного удару.
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