Сьогодні, 5 грудня, очікуються три хвилі ракетних ударів з боку російської федерації, перша вже закінчилася.

Про це повідомляє в Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Керівник Миколаївської ОВА зазначив, що вже запущено другу хвилю ракет із Росії у напрямку українських міст.

"Військові працюють. ППО на висоті. Буде три хвилі, але я думаю, що з усім упораємося", - зазначив Кім.