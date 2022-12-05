Якщо ви шукаєте спосіб покращити свої знання англійської мови, аудіоуроки та аудіокурси – відмінний варіант. У них є безліч переваг, у тому числі:

Зручність: Аудіоуроки легко доступні на телефоні або ноутбуку, тому ви можете займатися в будь-який зручний для вас час і в будь-якому місці.

Гнучкість: Ви можете перемотувати і ставити урок на паузу стільки разів, скільки вам потрібно займатися у своєму власному темпі і дійсно засвоювати матеріал.

Занурення: Слухаючи англійську мову у виконанні носія, ви зможете звикнути до ритму та течії мови, що полегшить вам розуміння та самостійну мову.

Отже, якщо ви шукаєте ефективний, зручний і гнучкий спосіб вивчення англійської мови, аудіоуроки безперечно заслуговують на увагу!

Ось кілька найкращих на просторах інтернету аудіокурсів з нуля.



Курс Англійської Мови Для Початківців з Оксаною Долінкою

Відкриває наш топ - курс від Вistroenglish.com, який дозволяє повністю поринути у вивчення англійської.



Після проходження навчання ви навчитеся спілкуватися з носієм мови, зможете самостійно будувати пропозиції та ставити запитання, розуміти англійську мову та вміти впевнено говорити нею.



Курс вдало поєднує в собі не лише аудіо, а й відеоуроки, які доповнюють одне одного. Завдяки перегляду відео, новачок засвоює навіть складні теми, а аудіоуроки дозволяють закріпити пройдений матеріал.



Результат гарантовано з перших занять. З переваг аудіокурсу виділимо такі моменти:

Усього представлено 52 уроки у відеоформаті, тривалість яких не перевищує 30 хвилин. Кожне нове заняття починається з повторення попередніх уроків, що дозволяє швидко закріплювати теми.

90 аудіозаписів за 10 хвилин. Завдяки таким заняттям засвоїте вимову слів та мовних зворотів, навчитеся розуміти носіїв мови.

Курс навчання проводить російськомовний викладач, тож жодних прогалин та непорозумінь не буде.

Уроки розроблені спільно з носіями мови, тому ви зможете розуміти різні акценти англійської мови, а також самі навчитеся правильної вимови.

Навчання торкається всіх важливих аспектів життєдіяльності, тому після курсів розмовлятимете англійською мовою.

Методику Оксани ідеально підходить початківцям, тому що ефективність навчання багаторазово доведена на практиці. Численні відгуки новачків дають зрозуміти, що такий метод найкраще підходить для розвитку розмовної мови.



Аудіокурс Effortless English

Автор і автор курсу - A.J. Hoge. Викладач із США створив методику навчання, яка дозволяє заговорити англійською.

Методика прищеплює навички читання та письма, а також розширює словниковий запас для вільного спілкування з іноземцем. Серед переваг системи AJ. Hoge виділимо таке.

Побудова занять формою від простого до складного.

Закріплення пройдених тем.

Просте пояснення складних обертів.

Вдале суміщення відео та аудіоуроків.

Аудіокурс English Michael Thomas

Замикає трійку лідерів аудіокурсів – програм від Мішель Томаса. Учням пропонується вибрати один із двох варіантів: початковий англійський та просунутий рівень.

Принцип навчання полягає в тому, що записувати нічого не потрібно, а головне — уважно слухати диктора. Весь матеріал - це аудіоуроки, тому вивчати мову можна навіть у дорозі або під час перерви на роботі. Серед особливостей відзначимо такі моменти.

Просте та зрозуміле пояснення складного матеріалу.

Можливість навчитися говорити.

Курс підходить для тих, кому мова стане в нагоді не тільки в роботі, а й подорожі або потрібна для саморозвитку. Проте всі матеріали доступні лише англійською мовою.

Який курс вибрати? З чого розпочати навчання? Ми рекомендуємо звернути увагу на чудовий курс "Англійська за 4 тижні 2 в 1" від Оксани Долінки. Це найкраще рішення для початківців з нуля.