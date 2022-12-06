Вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені як одні з найбільш стратегічно значущих провалів оборони рф з моменту вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 5 грудня кілька відкритих джерел повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області росії та на аеродромі Дягіляєво під Рязанню на південний схід від москви. Повідомляється, що двох важких бомбардувальників Ту-95 BEAR було пошкоджено в Енгельсі і троє людей загинули внаслідок вибуху паливного бака в Дягіляєво.

"Причини вибухів не підтверджені. Однак якщо росія оцінить ці інциденти як навмисні напади, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів силового захисту з моменту вторгнення в Україну", - йдеться в повідомленні.

Ці об'єкти знаходяться набагато глибше всередині росії, ніж попередні подібні вибухи: Енгельс знаходиться більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.

За даними британської розвідки, Енгельс є основною оперативною базою російської авіації дальньої дії (АДД) на заході Росії, де базується понад 30 важких бомбардувальників. Ці літаки задіяні в "ядерному стримуванні" росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет в Україні.

"АДД, ймовірно, відреагує, тимчасово перекинувши бомбардувальники на аеродроми розосередження. російське командування, ймовірно, спробує виявити та застосувати суворі санкції до російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення інциденту", - зазначають Міноборони Британії.