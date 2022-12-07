Чутки про "повторний наступ з Білорусі" є частиною російської інформаційної війни. Про це в нашому ефірі телемарафону заявив Кирило Буданов, начальник Головного управління розвідки. А головною метою поширення такої інформації є посіяти паніку і відтягнути наші сили від реальних бойових дій на передовій.

Але хай там як - наші захисники на білоруському кордоні постійно тренуються та випробовують зброю, аби дати гідну відсіч. Як до зустрічі потенційного ворога підготувалися на Волині - дивіться.

Ось так ворожа техніка злетить у повітря, якщо раптом наважиться перетнути український кордон з боку Білорусі. Тут на Волині на них всюди чекають мінно-вибухові пастки. Усі шляхи та ліси - ними нашпиговані.

Позивний "Мультік", боєць Волинської бригади тероборони:

Слава Україні! Хай приходять. Ждем ми їх. Подарочки подаримо з чистою улибкою для їх.

За легендою навчань, наша розвідка виявила, що ворог все ж прорвав кордон там, де його оберігають бійці Волинської бригади тероборони. З півночі рушила колона броньованої та автомобільної техніки. Та далеко зайти в глиб противник не зміг.

Після підривів мінних загороджень, у бій вступили артилерійські розрахунки протитанкових гармат.

Позивний "Амір", боєць Волинської бригади тероборони:

Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді в своєму роді є снайперська гвинтівка серед гармат. Дуже гарна зброя, б'є дуже чітко і міцно. Хоть вона і стара.

Вслід за "Рапірами" до знищення ворога підключилися мінометні розрахунки. Бійці висуваються на позиції, розгортають зброю та наводять приціл.

Стріляють лише тоді, коли усе точно розрахували.

Мінометами знищують переважно живу силу противника на досить таки немалих відстанях як для зброї невеликих габаритів.

Позивний "Чорний", боєць Волинської бригади тероборони:

Він використовує осколочно-фугасні так осколкові боєприпаси, тобто, які дозволяють вразити ворожу техніку, ворожу живу силу в радіусі 30 метрів розльот осколків. Також він має гаубічну траєкторію польоту снаряду, тобто снаряд спочатку летить вверх і потім зверху падає до низу, що дозволяє закидати снаряди за які-небудь перешкоди.

Аеророзвідка доповіла, що техніка ворога вщент розбита. Проте кількадесят вцілілих окупантів хаотично розійшлися по місцевості.

На зачистку території вирушив зведений загін контрдиверсійних підрозділів Волинської ТРО та спецпідрозділів Нацполіції і Нацгвардії.

Врешті кілька непроханих "гостей" здалися в полон. Решта - ліквідовані. Такий результат спільних навчань тероборонівців та правоохоронців. Пів року ці поліцейські захищали схід України, тепер на ротації. Вдома на Волині продовжують тренуватися поблизу білоруського кордону.

Олександр Кармаков, заступник командира роти поліції особливого призначення у Волинській обл.:

Тактика як підійти, як зачистити правильно, як працює міномет, як працює штурмові групи. Підготовка така як в реальному бойових діях. Я думаю, ми готові для того, щоб знищити ворога, який буде наступати десь тут в нашому регіоні.

Десятий місяць бійці тероборони Волині пильнують кордон. І стежать за усім, що відбувається з білоруського боку. Межа - непорушна, та армійці не втрачають пильності.

Позивний "Амір", боєць Волинської бригади тероборони: