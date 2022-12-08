В Запорізькій області окупанти хочуть мобілізувати чоловіків - Генштаб [ Редагувати ]
На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.
Про це у ранковому зверненні повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.
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