Поховали в одній могилі: ексгумували тіла загиблих під час обстрілу рф батька та доньки [ Редагувати ]
Фото: соцмережа
На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, загиблих під час обстрілу рф. Їх поховали в одній могилі.
Встановлено, що у травні батько, мати, син та донька готували їжу надворі, коли окупанти почали обстріл.
Мати та син отримали поранення. 48-річний батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди.
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