На Харківщині ексгумували тіла батька та доньки, загиблих під час обстрілу рф. Їх поховали в одній могилі.

Встановлено, що у травні батько, мати, син та донька готували їжу надворі, коли окупанти почали обстріл.

Мати та син отримали поранення. 48-річний батько та 17-річна донька загинули на місці. Їх поховали сусіди.