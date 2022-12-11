У Львові через негоду зупинилися трамваї і тролейбуси

У Львові сьогодні, 11 грудня, зупинилися трамваї та тролейбуси. Причиною цього стало погіршення погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Влада пояснила, що близько 6:00 сьогодні розпочався дощ, який на морозі дуже швидко перетворився на лід. Тому трамвайні та тролейбусні електромережі вкрилися кригою.

"Зараз аварійні бригади ЛКП "Львівелектротранс" працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено", - йдеться у повідомленні.

Коли електротранспорт у Львові відновить рух, поки не відомо, оскільки, за даними синоптиків, погода не буде покращуватися.