МАГАТЕ направить постійні місії на всі АЕС в Україні [ Редагувати ]
Міжнародне агентство з атомної енергії найближчим часом збирається направити постійні місії на всі атомні станції в Україні.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі під час його візитку до Парижа.
"Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", - написав він.
За його словами, місії мають убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку росіян.
Шмигаль також підкреслив, що демілітаризація Запорізької АЕС - це пункт №1 мирного плану, який запропонував президент Володимир Зеленський.
Прем'єр міністр та директор МАГАТЕ проговорили кроки, необхідні для демілітаризації ЗАЕС. Шмигаль додав, що потрібно якнайшвидше припинити незаконні дії рф щодо української станції.
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