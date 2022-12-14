Судді Вищого антикорупційного суду Віталій Крикливий, Віктор Ногачевський та Віктор Маслов, як і планувалося Мінюстом, конфіскували у президента-втікача Віктора Януковича практично все майно.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зокрема, у четвертого президента конфіскували резиденцію Межигір’я, комплекс у Сухолуччі, квартиру на Оболонській набережній, паркомісця, культурні цінності та гроші.

У дохід держави також стягнуто 31 млн грн та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках, 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та "Будинок Лісника". 537 культурних цінностей на 18,7 млн євро (книги, ікони, картини, антикварні меблі, годинники, вази, шаблі, рушниці та гармату 19 століття).

Наголошується, що більшість активів вдалося конфіскувати завдяки якісній роботі детективів Національного антикорупційного бюро в рамках кримінального провадження щодо Межигір’я, яке з 2014 по 2019 рік перебувала в ГПУ, поки її не передали НАБУ.

За два роки детективи змогли ініціювати арешти сотень активів на території Межигір’я та передати все арештоване в АРМА, а й добитися заочного арешту для Януковича та його сина, визнати всі активи в Межигір’ї "цілісним майновим комплексом", завершити розслідування і скерувати справу до суду. Здобуті матеріали були передані Мін’юсту для підготовки позову проти Януковича.

Підставою для конфіскації стало те, що Янукович сприяв Російській Федерації у проведенні підривної та терористичної діяльності проти України та веденні агресивної війни.

Рішення ВАКС може бути оскаржено до апеляційної палати протягом 5 днів з дня проголошення рішення.