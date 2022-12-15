Зеленський анонсував заходи для більшої військової підтримки [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Україна готується до проведення нових міжнародних заходів, які мають надати більше воєнної підтримки.
Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, нові заходи мають відбутися вже наступного тижня.
"Готуємо важливі міжнародні заходи наступного тижня. Те, що може дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими, більше військових можливостей", - сказав Зеленський.
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