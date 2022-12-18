Для відновлення генерації в Україні після ворожих ракетних ударів по енергетиці необхідно два-три тижні. І це за умови, якщо не буде нових обстрілів. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону.

За його словами, зараз ситуація в енергетиці непроста, але контрольована.

В цей час вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки.

Він розповів, що теплова генерація також працює над тим, щоб відновитися