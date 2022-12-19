У Білорусь летить літак росії з вузлом спецзв'язку [ Редагувати ]
У понеділок, 19 грудня, увечері до Білорусі прямує урядовий літак росії Ту-214СУС. Він обладнаний вузлом спецзв'язку.
Про це повідомляють Telegram-канали.
За інформацією моніторингової групи, літак Ту-214СУС із реєстраційним номером RA-64524, який обладнаний вузлом спецзв'язку, заходить до аеропорту "Мінськ".
"Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту", - сказано у повідомленні "МотолькоПомоги".
Зазначимо, що літак призначений для перевезення перших осіб держави, а також урядових делегацій.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 19 грудня, до Мінська прилетів російський диктатор володимир путін для зустрічі з лідером білоруського режиму олександром лукашенком.
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