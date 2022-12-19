У понеділок, 19 грудня, увечері до Білорусі прямує урядовий літак росії Ту-214СУС. Він обладнаний вузлом спецзв'язку.

Про це повідомляють Telegram-канали.

За інформацією моніторингової групи, літак Ту-214СУС із реєстраційним номером RA-64524, який обладнаний вузлом спецзв'язку, заходить до аеропорту "Мінськ".

"Це літак спецпризначення, який обладнаний вузлом зв'язку та спецтехнічними засобами, що дозволяють здійснювати зв'язок із будь-якою точкою світу на маршруті польоту", - сказано у повідомленні "МотолькоПомоги".

Зазначимо, що літак призначений для перевезення перших осіб держави, а також урядових делегацій.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 19 грудня, до Мінська прилетів російський диктатор володимир путін для зустрічі з лідером білоруського режиму олександром лукашенком.