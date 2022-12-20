Підтримувати життєдіяльність підприємств, забезпечувати робочі місця, сплачувати податки та зігрівати людей в пунктах незламності - в новій реальності (під час блекаутів) українцям допомагають генератори.

Та хто і як контролює дотримання підприємцями правил їх встановлення та експлуатації? Адже неналежне використання цих приладів може спричинити трагедію - пожежу чи отруєння чадним газом. Таких випадків по Україні вже десятки.

Про одну з таких історій у Ворзелі на Київщині - розповість Ярина Марків.

Не дім, а газова камера.

У нас під'їзді там дихати нема чим.

Як підприємницька недбалість може обернутись лікарняним ліжком?

- Ви ж розумієте що генератор за правилами безпеки не може бути розташований..... - Вы меня учите? Мы контактируем с властями - все нормально.

Правила - не для всіх?

- Я прийшов розбиратися. Ну він мене вдарив.

Як діяти людям в таких ситуаціях? Що каже закон? Чи й справді на деяких фопів - немає управи? І хто має стежити за дотриманням норм використання генераторів? Про все - це далі.

До нас звернулися жителі багатоповерхівки у Ворзелі зі скрагами на запах диму та гару у своїх квартирах і як наслідок - погане самопочуття. Розповідають, все почалося 11 листопада - зі встановленням генератора в кав'ярні на першому поверсі будинку.

Людмила, мешканка будинку:

Це я маю астму. Кожен раз, коли виходжу, оцей дим угарь ета вся, чорне іде часами. І це воно таке газова камера.

Ніна Пашаєва - мешканка будинку:

Перше отруєння було дитини. Його тільки поставили цей генератор і дитині стало дуже погано. Голова боліла,живіт болів. Нас залишилося 4 сім'ї. Із 13 квартир. Всі пороз'їжджалися. Жити неможливо. Це просто неможливо дихати.

І так - по 12 годин на добу. Стільки працює генератор.

- Ось це наш підʼїзд, уже звідси чуємо ми запах, це тільки початок роботи генератора.

Насправді - тільки я зайшла в будинок - відчула важкість повітря і запах диму . Ні зачинені під'їздні вікна, ні заклеєні дверні щілини, каже пані Ніна, - не рятують.

- Ось ми заходимо сюди швиденько. Заходимо, бо звідси угар. Ось ці двері ми отак заклеюєм, все тому що тут просто неможливо, з усіх щілин оце проходить оцей газ і ми цим всім дихаємо.

Вже двічі за останній місяць пані Ніну шпиталізували.

- З 3-го по 9-е я лежала в Бучанський лікарні, отруєння чадним газом, середній ступінь. 3 дні під кислородною маскою я лежала.

Найбільша шкода від роботи генератора - викиди чадного газу. Вони можуть призвести до смерті. Все якщо не дотримуватись правил встановлення та експлуатації приладу:

Світлана Водолага, речниця ГУ ДСНС у м. Києві:

Це відстань від будівлі не менше 6 метрів. Категорично заборонено використовувати генератори у закритому приміщенні непровітреному приміщенні.

І саме так - вже понад місяць щодня працює генератор у кав'ярні в Ворзелі. На питання чому машину розмістили в закритому приміщенні загального користування, порушуючи норми, - власник нам відповідає:

- Там, где можем.

Євгеній Долгов, власник кав'ярні:

- Ви ж розумієте, що генератор за правилами не може бути розташований? Ви знаєте правила? - Ну звичайно, ми знаємо правила. Ви строітєль? Ми з ДСНСниками спілкуємось. А я заслуженый строитель. Поэтому еслі выговорите о документах, попробуйте когда-нибудь их показать. - Ви розумієте, що це може загрожувати життю? - Оно не загрожует життю и здоровью вообще никак, она работает уже два месяца.

З високою ціллю додає власник й показує нам новий генератор, який, мовляв, невдовзі встановлять на вулиці й лише тоді вимкнуть перший - той, що в приміщенні.

- Добре, а до цього чому ви не вимкнули і не вимкнути просто вже тоді на вулиці? - Вы хотите чтобы мы не платили налоги чтоб люди не могли сейчас зарядится в "Пункте незламності" и интернет?

Ми перевірили карту пунктів незламності у Ворзелі - й ця кав'ярня до них не відноситься. Тим часом мешканці будинку кажуть - на розуміння від власника - й не сподіваються.

- Ми просили, дуже прохали їх, а вони дають по морді.

І це не метафора. За словами голови ОСББ, конфлікти з підприємцем тривають давно.

Голова ОСББ:

З'ясувалося, що є лічильники, які не зареєстровані, а споживають електроенергію. Коли я прийшов розбиратися,що трапилося, ну він мене вдарив. Я звернувся у відділення травматології. До невролога - струс головного мозку,забиття м'яких тканин.

Ніна Пашаєва - мешканка будинку:

У нас за цей період генератора від 11-го листопада відкрито три офіційно кримінальні справи.

Люди вже оббили пороги всіх можливих інстанцій - на місце приїжджали ДСНС та поліція. Відповідь дільничого:

- Я приходив в кафе. Я кажу "ну"? Я ніяких порушень там не побачив. Я говорю "правда"?

Листи в мерію, ОВА, дзвінки на урядову гарячу лінію - все марно, каже жінка. У Бучанському муніципалітеті нам надали відповідь письмову - там утворили тимчасову комісію, яка має "обстежити стан пожежної безпеки та санітарного благополуччя населення " по вулиці Лісовій, 35-а у Ворзелі. Коли чекати її висновків - невідомо.

То чому ж, на перший погляд очевидне порушення правил і заборон - спускають на гальмах, попри загрозу життю ?

Сергій Нагорняк, народний депутат України, голова підкомітету енергоефективності та енергозбеерження:

В законі чітко не прописані норми, тому що до цього українці не використовували такої кількості генераторів. Єрозʼяснення ДСНС і потрібно притримуватися цих розʼяснень Український парламент вивчає зараз досвід інших держав для того, аби правильно прописати і не нашкодити цим людям.

Українцям, які потрапили в схожі ситуації й не домоглись реакції від профільних служб й органів місцевого самоврядування, юристи радять:

Ростислав Кравець, адвокат:

Звертатися вже до суду, наказувати відповідні експертизи, які підтвердили і рівень шуму і рівень чадного газу,який виходить з цього генератора і розміщення його на відповідні відстані від будівлі.

А представників бізнесу просять бути свідомими, відповідальними ставитись до правил встановлення й експлуатації генераторів. Адже відповідальність за порушення - передбачена. І в залежності від наслідків - починаючи від адмінстягнення до кримільної: за завдану шкоду здоровʼю – увʼязнення строком до 15 років з конфіскацією всього майна.