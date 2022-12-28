Російські окупанти у Луганській області примусово надають дітям громадянство рф. Для цього одному з батьків потрібно мати паспорт Росії.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Вже навіть набув чинності порядок подання заяви про визнання дитини, що мешкає на окупованій території та не досягла віку 14 років, громадянином рф", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, за допомогою примусової паспортизації Кремль намагається вселити недовіру до України та посилити власну пропаганду.

При цьому для присвоєння російського громадянства дитині одному з батьків необхідно мати паспорт рф.

"Звісно, можна його і не отримувати та одразу підпасти під скорочення на роботі або під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не залишають", - пояснюють в ОВА.