Починаючи з вересня 2022 року, українки шукають косметологічні послуги в інтернеті практично так само жваво, як і до початку війни. Попит на них падає не більше ніж на місяць з початку кризи.

Про це свідчать результати дослідження цифрового консалтингового агентства Ольшанський та Партнери. Воно зокрема демонструє, як попит на косметологічні послуги знизився у березні 2019 року. Тоді косметологією цікавилися в інтернеті усього 82 тис. разів за місяць, це удвічі менше, ніж у березні довоєнного 2021 року. Однак вже у квітні попит зріс та стабілізувався в травні.

Відтак у другому півріччі 2022 року українки вже шукали косметологічні послуги у середньому 140 тис. разів на місяць – практично на рівні літа 2021 року.

В агентстві також звернули увагу й на ще один цікавий період різкого відновлення попиту після потужного просідання, який припадає на березень 2020 року. На цей час саме припав перший карантин через пандемію СOVID-19. І за ним слідувало стрімке зростання попиту на косметологічні послуги вже наступного місяця – що підтверджує припущення, що падіння попиту на індустрію красу в Україні не триває довше місяця.

"Краса, як відомо, збереже світ. Усього два місяці знадобилося українським жінкам, аби оговтатися від потрясіння та згадати про неї, тобто, про себе. Адже українки неймовірні: міцні духом, витривалі, стійкі, а водночас надзвичайно красиві", – каже Анна Артеменко, СBDO цифрового консалтингового агентства "Ольшанський та Партнери".