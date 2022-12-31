У Києві та в області працює ППО [ Редагувати ]
У Києві та Київські області працює протиповітряна оборона, яка збиває ракети росіян. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
В Києві та області працює ППО! Перебувайте в укриттях!
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив, що в області працює протиракетна оборона.
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