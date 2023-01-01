Працювати на місцях ударів надзвичайники та поліція продовжували і в темну пору доби.

Атакували Київ і напередодні вдень. Внаслідок ракетного удару 31 грудня одна людина загинула, 22 постраждали. Що пережили кияни у переддень Нового року - подивіться у сюжеті Анатолія Журавльова.

Докупити щось до столу, приготуватися до свята… Традиційну передноворічну метушню у Києві порушила атака росіян.

Ліана, жителька Києва:

Перший взрив був, ми бігом спустилися вниз в переход, друга волна була дуже велика. А потім я стояла і кажу: "Мені потрібно додому!". Заходимо і я це бачу. Я дуже злякалася - дома тато лежить хворий. Я думала, що з ним щось сталося. Господь уберіг нас!

Російські ракети у повітряний простір столиці зайшли близько 14-ї. Містяни почули роботу систем протиповітряної оборони. А потім і вибухи.

Одна з ракет влучила в готель, що майже у центрі столиці. Будівля зазнала значних руйнувань.

На цих кадрах - медики надають допомогу співробітнику одного з японських видань. Він перебував у готелі під час атаки. Пошкоджень зазнали будівлі навколо. Стіни й вікна Національного палацу мистецтв "Україна" - всі у шрамах.

Всё полностью… Служебный вход, все абсолютно гримерки пострадали, внутрь заходить опасно.

Сергій Перман, радник директора Національного палацу мистецтв "Україна":

Пострадал один человек. Слава Богу, там нога повреждена. Слава Богу, не сильно там, всё заживет. Дворец конечно пострадал, я не понимаю, как восстанавливать.

Це інше місце падіння російської ракети.

Приватні будинки зруйновані. А в навколишніх багатоповерхівках - вибухова хвиля повибивала вікна.

Услышали сильный грохот, мы сидели на кухне с мужем и нас откинуло прямо в коридор, мы очутились на полу в коридоре. Я открываю глаза - смотрю, стенка откололась, все окна. Ни одного живого окна нет в квартире.

Згодом стане відомо - тут є постраждалі. Це мирні люди. Адже всі об'єкти, що зазнали руйнувань, - то виключно цивільна інфраструктура.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ця російська ракетна атака - це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це - підсумок долі самої ж росії. Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, ті, хто здійснює - не отримає помилування, м'яко кажучи.

Працювати на місцях ударів надзвичайники та поліція продовжували і в темну пору доби. А жителі, згуртувавшись, подекуди стали самотужки лагодити вибиті вікна.

Вадим, житель Києва:

Прийшли сюда, тут весь цей вестибюль був у стеклі. Вийшли на вулицю, всьо ото подвірʼя також було у стеклі. Повністю повилітали вікна, повилітали решітки, повилітали підвіконня. Але потім подивилися, що більше всього постраждали наші сусіди. Вони відчули на собі… Ну дуже.

Цей будинок стоїть метрів за сто від місця падіння ракети. Тут живе багато дітей.

Під час повітряної тривоги тисячі людей ховалися у метро. Музиканти не давали людям упасти духом. Немов наголошуючи - ані ракетами, ані дронами-камікадзе росіянам український народ не зламати.