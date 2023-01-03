За святкові вихідні у рамках "зернової ініціативи" 9 суден експортували 432 тис. тонн української продукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Зокрема, на шляху до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тис. тонн українського зерна, до Бангладешу відправлено балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці.

Сьогодні в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на 19 суден вантажать 630 тис. тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.

У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден - порожні під завантаження, а 25 - вже завантажені агропродукцією).

Російська сторона в JCC системно гальмує проведення інспекцій. Судна очікують в середньому понад місяць. Утім, балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію ще з початку листопада минулого року.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.