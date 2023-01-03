Нових суден на захід під завантаження не очікується: росія поставила на паузу "зернову ініціативу" [ Редагувати ]
За святкові вихідні у рамках "зернової ініціативи" 9 суден експортували 432 тис. тонн української продукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
Зокрема, на шляху до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тис. тонн українського зерна, до Бангладешу відправлено балкер VELVET з 57 тис. тонн пшениці.
Сьогодні в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на 19 суден вантажать 630 тис. тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.
У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден - порожні під завантаження, а 25 - вже завантажені агропродукцією).
Російська сторона в JCC системно гальмує проведення інспекцій. Судна очікують в середньому понад місяць. Утім, балкер T-Med з пшеницею на борту очікує на інспекцію ще з початку листопада минулого року.
З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, які експортували 16,5 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
по темі
Кабінет міністрів України затвердив обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, на 2023 рік. Основні зміни порівнянно з 2022 роком - скасування заборони на експорт гречки та збільшення квоти на експорт коксівного вугілля з 200 тис. тонн до 600 тис. тонн
3 січня о 15:28 у місті Іршава на Закарпатті зафіксували землетрус магнітудою 3,8 бали. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю
Вибуховою хвилею зачепило пів вулиці. Люди залишилися без дахів, вікон, дверей та з понівеченими стінами. Дмитро та Василь, вже латають свій будинок.
За поточну добу, 3 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України здійснили вогневе ураження 2 пунктів управління та 4 районів зосередження живої сили та військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 3 січня
Чи не щодня в новинах з'являються повідомлення про нові випадки бавовни. Так, напередодні неспокійно було поблизу Воронежа та в окупованому Криму.
Компанія SpaceX з допомогою ракети Falcon 9 у рамках місії Transporter 6 запустила на орбіту 3 січня два супутники українського виробництва. Наносупутник PolyITAN-HP-30 за бюджетні кошти створили науковці КПІ ім. Сікорського. Комерційний супутник EOS SAT-1 створила компанія EOSDA Макса Полякова