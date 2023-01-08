У неділю, 8 січня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими - перший у 2023 році. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Черговий вдалий обмін полоненими. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.



Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

Варто зазначити, що у листопаді 2022 року активізувався обмін військовополоненими з росією. 3-го листопада з полону повернули 107 українських захисників, 5-го - 19 прикордонників, 11-го - 45 військових, 23-го - 36, 24-го - 50, а 26-го - 12.

1 грудня Київ виміняв 50 українських бійців, 6-го - 60, 14-го - 64, а 31-го - 140 захисників.