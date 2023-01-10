Генерал-полковника Олександра Лапіна призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ збройних сил росії. Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела у міноборони рф.

Хто обіймав посаду начальника штабу раніше, на сайті міноборони не сказано.

За даними джерела "Известий", основним завданням пана Лапіна буде планування бойової підготовки та переозброєння частин та з'єднань сухопутних військ. Видання стверджує, що посада стала вакантною після того, як Василя Тонкошкурова у серпні призначили першим заступником голови колегії Військово-промислової комісії рф.

Речник кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував повідомлення про призначення генерала Лапіна.

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Есть указы президента открытые, а есть под грифом секретно. Среди тех указов, которые публикуются, такого указа не было.

З листопада 2017 року Лапін був командувачем військ Центрального військового округу (ЦВО), а також командував угрупуванням російських військ "Центр", яке бере участь у вторгненні в Україну. Його зняли з посади у листопаді 2022-го.

Це сталося після того, як голова Чечні Рамзан Кадиров звинуватив генерала в тому, що російські війська змушені були тікати з Червоного Лимана на Харківщині. Кадиров публічно називав його "бездарем".

До цієї критики приєднався і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Тимчасово виконувачем обов'язків командувача військ ЦВО призначили генерал-майора Олександра Лінькова.

Нагадаємо, у жовтні в кремлі призначили нового командувача вторгненням в Україну. Цю посаду обійняв генерал армії Сергій Суровікін, якого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав "звичайним держимордою".