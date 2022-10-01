Росіяни визнали втрату Лимана на Донеччині (відео) [ Редагувати ]
Міністерство оборони росії повідомило, що через загрозу оточення "союзні війська були відведені з Червоного Лимана на вигідніші рубежі". Про це йдеться у зведенні відомства.
Міноборони рф традиційно повідомило по "серйозні втрати" української армії. Але, маючи "значну перевагу", ЗСУ ввели резерви та продовжили наступ", додали у військовому відомстві.
Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону заявив, що ЗСУ вже в Лимані, у місті тривають бої.
Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ЗСУ звільнили Ямпіль та оточили Лиман на Донеччині. Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що в оточення потрапили кілька тисяч російських вояків разом зі своєю технікою.
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