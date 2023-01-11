До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць [ Редагувати ]
У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць - Варшави, Праги, Братислави та Будапешта. Про це повідомляє польський телеканал Polsat News.
Мер Варшави Рафал Тшасковський вперше з початку повномасштабної війни приїхав до Києва. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі президента Праги Зденека Гриба від імені Пакту вільних міст побував у Києві для зустрічі з Віталієм Кличком.
Цього разу Тшасковський прибув до української столиці разом із президентами Праги, Будапешта та Братислави. Деталі візиту градоначальників до Києва поки що не відомі. У програмі їхнього візиту - зустріч з Віталієм Кличком.
Нагадаємо, президент Зеленський 11 січня приїхав до Львова перевірити ситуацію на кордоні з Білорусією.
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