У Києві з візитом перебувають мери чотирьох європейських столиць - Варшави, Праги, Братислави та Будапешта. Про це повідомляє польський телеканал Polsat News.

Мер Варшави Рафал Тшасковський вперше з початку повномасштабної війни приїхав до Києва. 15 лютого 2022 року Тшасковський у супроводі президента Праги Зденека Гриба від імені Пакту вільних міст побував у Києві для зустрічі з Віталієм Кличком.

Цього разу Тшасковський прибув до української столиці разом із президентами Праги, Будапешта та Братислави. Деталі візиту градоначальників до Києва поки що не відомі. У програмі їхнього візиту - зустріч з Віталієм Кличком.

Нагадаємо, президент Зеленський 11 січня приїхав до Львова перевірити ситуацію на кордоні з Білорусією.