Росіяни перекинули до Білорусі ще один ешелон з технікою та солдатами [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія направила до Білорусі черговий ешелон з військовою технікою, своїми солдатами та боєприпасами.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Як зазначає моніторингова група, 9 січня вдень на залізничну станцію "Чепіно", що знаходиться під Вітебськом, прибув ешелон Збройних сил рф.
Загалом у складі було 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських, там можуть поміститися близько 750 осіб, 10 вантажних зі спорядженням та боєприпасами, а також 15 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.
У "Гаюні" додають, що ешелон прямував з російського Омська, звідки був відправлений 3 січня.
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