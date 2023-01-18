Відстоював волю українського народу: Байден про гибель Монастирського в Броварах [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден разом з першою леді Джилл Байден виразили співчуття з приводу авіакатастрофи в місті Бровари. Там 18 січня загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ України.
Про це повідомляє Білий дім.
У своєму зверненні Байден сказав, що глибоко засмучений новиною про трагедію. Він заявив що його серце разом з родинами загиблих та поранених.
Він також згадав про Дениса Монастирського, котрий на момент трагедії займав посаду міністра внутрнішніх справ України.
"Пан Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні - як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої роботи щодо реформ для зміцнення українських інституцій у цій війні та в майбутньому. Реформатор і патріот, пан Монастирський відстоював волю українського народу", - сказано в повідомленні.
Байден відзначив, що США, як партнер буде підтримувати Україну. до тих пір, поки це буде необхідно.
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