Авіатрощі, в яких гинули топпосадовці та лідери країн - у світі траплялися неодноразово. І в розслідуванні деяких крапка досі не поставлена. Владислав Політ пригадав наймасштабніші катастрофи. Дивіться.

10 квітня 2010-го. Російський Смоленськ. Літак рейсу ПЛФ 101 із Варшави здійснював посадку на тамтешній аеродром. За невстановлених обставин судно опустилося на критично малу висоту. І розбилося за менш ніж пів кілометра до посадкової смуги. На борту загалом перебували 96 осіб, включно з екіпажем. Загинули всі.

Звук самолета исчез. Понятно было, наверное, все-таки упал. На поле очень низко срублены деревья. Судя по ним, самолет летел на высоте не более четырех метров. Далее он начал набирать высоту. И вот вы видете кусты. В районе этих кустов высота уже была примерно метров 10. Но там на пути стояло одно толстое дерево. Видимо, роковую службу оно и сыграло.

А, можливо, й ні. Бо на борту Ту-154 перебував тодішній президент Польщі - Лех Качинський, разом зі своєю дружиною. Також на борту були представники польського Сейму, уряду та духовенства. Всі вони прямували до Смоленська, щоби відвідати Катинське кладовище - міжнародний меморіальний комплекс жертв тоталітарних репресій. Та всі плани - перервала авіакатастрофа.

Її причини достеменно не встановили й сьогодні. Ця аварія має чимало суперечок. Її навіть прозвали "смоленською брехнею". Серед версій - збій навігаційного обладнання, помилки екіпажу, несприятливі погодні умови, технічні несправності літака, а також - операція російських спецслужб. Зокрема, наявність вибухівки, про сліди якої на різних уламках літака роками пізніше повідомили польські, італійські, американські та британські лабораторії. До того ж брат загиблого Леха Качинського, Ярослав, версію "нещасного випадку" спростовував. І неодноразово наголошував - росія постійно перешкоджала полякам у проведенні розслідування.

А ця авіакатастрофа неабияк торкнулася України. Липень 2014-го. Малазійський Боїнг рейсу MH17, що здійснював політ з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над частиною окупованої росіянами Донеччини - якраз у розпал бойових дій. З 2014-го і аж до 22-го офіційна москва відхрещувалася від причетності до авіакатастрофи. І брехливо перекидала відповідальність на Україну. Та багаторічне розслідування прокурорів у Гаазі - встановило.

Хендрік Стейнхаус, головуючий суддя:

У другій половині дня 17-го липня 2014-го року зенітно-ракетний комплект "Бук" був розміщений на території так званої "днр", який, зокрема, використовували і проти української армії. Саме так і був збитий літак рейсу MH17.

Враховуючи екіпаж, загинули 298 людей. Це - всі, хто був на борту. Серед жертв російської атаки на борту літака були й член Сенату Нідерландів Віллем Віттевеен, а також співробітник ВООЗ - Гленн Томас. За це - росіяни гіркін і дубинський, а також українець харченко, отримали довічне. Щоправда, наразі - заочно.

Натомість авіакатастрофа, причини якої встановити не вдалося, сталася із правнуком легендарного Джона Рокфеллера, першим в історії мільярдером. Річард Рокфеллер самостійно керував літаком. Однак за кілька хвилин після вильоту з аеропорту - судно зникло з радарів. Сталося це в червні 2014-го. Також повідомлялося, що борт під час авіатрощі розвалився на частини. Втім, що ж призвело до аварії з`ясувати так і не вдалося.

А це очільник уряду Польщі у вигнанні часів Другої світової Владислав Сікорський. За кілька тижнів до своєї смерті, він виступив із критикою СРСР - у зв`язку з фактами Катинського розстрілу. Він звинуватив москву в злочині та закликав тодішнього британського прем`єра Вінстона Черчилля розірвати відносини з Радянським Союзом. Четвертого червня 1943-го року літак, на якому був Сікорський, розбився. Прийнято вважати, що причиною авіакатастрофи стали технічні неполадки борту, проте деякі історики не відкидають версію авіакатастрофи як інструменту ліквідації польського генерала.