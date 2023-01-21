Під Києвом очікується ще один потужний вибух [ Редагувати ]
У суботу, 21 січня, у Києві продовжують підривати кригу на річці Десна. Вона вийшла з берегів та зараз затоплює місцевість села Погреби у Броварському районі.
Про це повідомляє "Апостроф" у Telegram.
Через льодохід на річці утворився затор, внаслідок чого рівень води підвищився і підтопив прибережні зони та значну територію у селах Броварського району.
За даними місцевих мешканців, вода піднялася на кілька метрів і продовжує прибувати.
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