У суботу, 21 січня, у Києві продовжують підривати кригу на річці Десна. Вона вийшла з берегів та зараз затоплює місцевість села Погреби у Броварському районі.

Про це повідомляє "Апостроф" у Telegram.

Через льодохід на річці утворився затор, внаслідок чого рівень води підвищився і підтопив прибережні зони та значну територію у селах Броварського району.

За даними місцевих мешканців, вода піднялася на кілька метрів і продовжує прибувати.