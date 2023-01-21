Німеччина працює над власним процесом щодо танків Leopard. Про це повідомляє координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі "Голосу Америки".

“Ми знаємо, що Німеччина працює над власним процесом щодо Leopard, які є чудовими танками, дуже потужними, не вимагатимуть від українців надмірної кількості підготовки, якщо Німеччина захоче рухатися в цьому напрямку. Але це питання є ключовим. Це є рішення Німеччини”, - сказав Кірбі.

Він також наголосив, що партнери не штовхають та не вмовляють надати Leopard Україні.

"Ми хочемо, щоб країни давали те, що вони можуть, коли вони можуть і де вони можуть, і в тому розмірі та масштабі, які їх влаштовують. І це вирішувати Німеччині", - сказав представник Білого дому.

За його словами, Німеччина збільшила свої внески, які вона почала робити ще на початку війни, і нині є "одним із провідних у світі донорів України з точки зору саме фінансової допомоги", а союзники це "високо цінують".

"Ми вважаємо, що важливо, щоб кожна нація, яка може підтримати Україну в її захисті, робила це саме зараз. Однією з критичних потреб Збройних сил України цієї зими і, ймовірно, навесні буде бронетехніка. Через види бойових дій, які вони ведуть на Донбасі, українці мають реальну потребу у додаткових танках", - сказав Кірбі.