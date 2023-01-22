Великдень 2023 в Україні: коли відзначимо за православним і католицьким календарем [ Редагувати ]
Великдень - велике християнське свято, присвячене воскресінню сина Божого Іісуса Христа. Щороку дата міняється, тому варто знати наперед, коли готуватися до святкування.
Як відомо, дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. Це робить його перехідним святом. У 2023 році Великдень святкуватимуть 16 квітня за юліанським ("православний") календарем і 9 квітня - за григоріанським ("католицький").
День Великодня можна обчислити і самостійно за формулою, але це потребує великої уваги і терпіння.
Якщо узагальнити, то у християн Великдень настає у наступну неділю після повного місяця - першого після весняного рівнодення (21 березня). Різниця лише в тому, що одні віряни вираховують дату за григоріанським календарем, а інші - за юліанським.
На щастя, все вже зробили до нас, і дати свята вирахувані на багато років уперед.
Дати Великодня до 2030 року
- Великдень 2023 - 16 квітня
- Великдень 2024 - 5 травня
- Великдень 2025 - 20 квітня
- Великдень 2026 - 12 квітня
- Великдень 2027 - 2 травня
- Великдень 2028 - 16 квітня
- Великдень 2029 - 8 квітня
- Великдень 2030 - 28 квітня
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