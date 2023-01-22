Великдень - велике християнське свято, присвячене воскресінню сина Божого Іісуса Христа. Щороку дата міняється, тому варто знати наперед, коли готуватися до святкування.

Як відомо, дата Великодня в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем. Це робить його перехідним святом. У 2023 році Великдень святкуватимуть 16 квітня за юліанським ("православний") календарем і 9 квітня - за григоріанським ("католицький").

День Великодня можна обчислити і самостійно за формулою, але це потребує великої уваги і терпіння.

Якщо узагальнити, то у християн Великдень настає у наступну неділю після повного місяця - першого після весняного рівнодення (21 березня). Різниця лише в тому, що одні віряни вираховують дату за григоріанським календарем, а інші - за юліанським.

На щастя, все вже зробили до нас, і дати свята вирахувані на багато років уперед.

Дати Великодня до 2030 року