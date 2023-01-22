У неділю, 22 січня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає постачання до України французьких танків Leclerc та назвав три умови для цього. Про це повідомляє BFM TV.

Нічого не виключено, і це оцінюється колективно за трьома критеріями.

За його словами, по-перше, цей танк не має стати причиною ескалації, по-друге, він має надати реальну та ефективну підтримку українській армії та, по-третє, він не має "послаблювати нашу власну обороноздатність".