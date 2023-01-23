У рф знову влаштували перестановки у командуванні [ Редагувати ]
Міністр оборони рф сергій шойгу, ймовірно, вирішив зробити перестановки в командуванні у військових округах, розташованих біля України.
Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ "РБК".
Джерела видання повідомили, що генерал-полковник Сергій Кузовлєв очолив Південний військовий округ.
А Західний військовий округ, яким раніше командував Кузовлєв, очолив генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров.
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