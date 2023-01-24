Чехія не може поставити Україні танки Leopard 2, які вона почала отримувати від Німеччини.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, яку приводить Welt.

"Наразі неможливо відправити Leopard 2, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", - пояснив Фіала.

Минулого року Чехія передала Україні радянські танки Т-72, а Німеччина зобов'язалась компенсувати цю допомогу своїми Leopard. Відомо, що у грудні Чехія отримала перший Leopard від Німеччини. Берлін має передати ще 14 бойових машин.

Чехія у складі своїх Збройних сил мала лише радянські танки. Частину із них Прага модернізувала та передала для потреб України.