Прем’єр Чехії пояснив причину відмови поставок Україні танків Leopard [ Редагувати ]
Чехія не може поставити Україні танки Leopard 2, які вона почала отримувати від Німеччини.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, яку приводить Welt.
"Наразі неможливо відправити Leopard 2, тому що ці танки потрібні нам для нашої безпеки", - пояснив Фіала.
Минулого року Чехія передала Україні радянські танки Т-72, а Німеччина зобов'язалась компенсувати цю допомогу своїми Leopard. Відомо, що у грудні Чехія отримала перший Leopard від Німеччини. Берлін має передати ще 14 бойових машин.
Чехія у складі своїх Збройних сил мала лише радянські танки. Частину із них Прага модернізувала та передала для потреб України.
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