ЗСУ збили російський Су-25 на Донбасі - Генштаб [ Редагувати ]
У вівторок, 24 січня, українські військові збили російський літак Су-25.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Сили оборони України на Донеччині збили ще один ворожий літак Су-25", - йдеться у повідомленні.
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