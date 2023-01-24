Російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку у Херсоні [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська обстріляли місто Херсон у вівторок, 24 січня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.
Окупанти нанесли удари по трьом цивільним об'єктам міста - школі, пологовому будинку та поліклініці.
Попередньо, у пологовому будинку трапилось задимлення, але з людей ніхто не постраждав. На момент обстрілу пацієнтів у приміщенні не було.
А от у поліклініці та школі в результаті вибуху у будівлі вибито вікна та двері. Також обломки потрапили у газову трубу.
по темі
У середу, 18 січня, росіяни знову обстріляли Херсон. Повітряна тривога у місті та області не оголошена
Ввечері 9 січня російські війська вкотре обстріляли Херсон
Під атаки потрапили мирні населені пункти, внаслідок чого загинула людина
Українські захисники уразили катер, який привласнили російські окупанти, при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона