Російські війська обстріляли місто Херсон у вівторок, 24 січня. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє в Telegram Херсонська ОВА.

Окупанти нанесли удари по трьом цивільним об'єктам міста - школі, пологовому будинку та поліклініці.

Попередньо, у пологовому будинку трапилось задимлення, але з людей ніхто не постраждав. На момент обстрілу пацієнтів у приміщенні не було.

А от у поліклініці та школі в результаті вибуху у будівлі вибито вікна та двері. Також обломки потрапили у газову трубу.