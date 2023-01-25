Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відзначає день народження. Зеленському виповнилося 45 років.

Володимир Олександрович став наймолодшим президентом в історії України.

На виборах у другому турі переміг попереднього президента Петра Порошенка з результатом 73,22% голосів виборців. Порошенко отримав 24,45%.

"Громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей відкатів, потоків, дерибанів. Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх", – сказав Зеленський під час інавгураційної промови у травні 2019 року.

Перший свій візит Зеленський здійснив на Луганщину.

А перший закордонний візит Зеленський здійснив до Бельгії. Зустрівся у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом і посадовцями Європейського Союзу.

Восени Зеленський відкрив Вищий антикорупційний суд. Звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Данилюка і призначив Олексія Данілова.

Провів найдовшу пресконференцію – прес-марафон тривав понад 14 год.

Наприкінці року Зеленський зустрівся у Парижі з президентом країни-агресорки російської федерації володимиром путіним, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Тоді говорили про повне припинення вогню на Донбасі під цілодобовим спостереженням місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі та обмін полоненими "всіх на всіх".

Рік, який змінив президента Зеленського

24 лютого 2022 року, близько п'ятої ранку, путін заявив про початок наступу на Україну. російська федерація розпочала повномасштабну збройну агресію. Ворог атакував з території рф, Білорусі і тимчасово окупованого Криму.

З самого ранку президент Зеленський оголосив про введення воєнного стану.

"Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони. Без паніки, ми сильні, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні", – сказав президент у відеозверненні до українців.

28 лютого президент підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. 23 червня Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Рішення ухвалили всі 27 країн-членів блоку.

На початку квітня президент України побував у звільнених від російських окупантів містах Буча та Ірпінь Київської області.

30 вересня Зеленський заявив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Зеленський і його дружина Олена Зеленська роз'їхалися і довгий час не публікували спільних фото.

Автором їхньої першої фотосесії під час війни стала американська фотографка Енні Лейбовіц. Ці фото опублікував американський журнал Vogue.

Президент відвідав наших військових у найгарячішій точці на Донбасі у Бахміті.

Зеленський здійснив першу з 24 лютого поїздку за кордон – до США, зустрівся із Байденом. Того ж дня американський президент підписав нову військову допомогу, яка включає оборонну ракетну систему Patriot.

Також Зеленський виступив у Конгресі. Представники Демократичної та Республіканської партій назвали промову президента України надихаючою і своєчасною.