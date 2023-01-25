Перша леді Олена Зеленська у день народження Президента України Володимира Зеленського запевнила, що завжди відчуває кохання чоловіка й попросила його берегти себе.

"Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!", - пише дружина президента у його 45 день народження.