"Я хочу усміхатися разом із тобою завжди": перша леді привітала Зеленського з днем народження [ Редагувати ]
Перша леді Олена Зеленська у день народження Президента України Володимира Зеленського запевнила, що завжди відчуває кохання чоловіка й попросила його берегти себе.
"Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: «Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять». Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині. Наприклад, так, як на цьому фото… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо. Впертості в тебе вистачить. Головне – щоб вистачило здоров’я. Тож будь здоровий, будь ласка! Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість!", - пише дружина президента у його 45 день народження.
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