По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свою авіацію.

Станом на 9:20 в небі Білорусі літає вже два МіГ-31К. Також стало відомо про зліт винищувачів супроводу.

Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в небо ворог підняв літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У - це повітряне судно, яке допомагає наводити цілі для атак.

Після чого МіГ-31К також злетів над територією Білорусі, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".