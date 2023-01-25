В Україні масштабна повітряна тривога, росіяни в Білорусі підняли винищувачі [ Редагувати ]
По всій Україні оголошено повітряну тривогу. Це сталося після того, як в Білорусі окупанти підняли в небо свою авіацію.
Станом на 9:20 в небі Білорусі літає вже два МіГ-31К. Також стало відомо про зліт винищувачів супроводу.
Так, за даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн" в небо ворог підняв літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У - це повітряне судно, яке допомагає наводити цілі для атак.
Після чого МіГ-31К також злетів над територією Білорусі, цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".
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