Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо посилення відповідальності військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

Відтепер посилена відповідальність за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів, повідомляється на сайті Верховної Ради України.

13 грудня Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці"( реєстраційний номер 8271").

Ним посилено відповідальність військовослужбовців в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці.

За цим законом, зокрема, судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні терміни для військових, засуджених за окремі види злочинів:

непокора (ст. 402),

невиконання наказу (ст.403),

погрози або насильство щодо начальника (ст.405),

самовільне залишення військової частини (ст.407),

дезертирство (ст.408),

самовільне залишення поля бою (ст. 429).

Також зростають терміни покарання за військові злочини та адміністративні правопорушення.

Цей закон підтримував Валерій Залужний попри критику правозахисників, частини суспільства та петицію на сайті президента про накладання на нього вето.