У четвер, 26 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що рф випустить по Україні понад 30 ракет. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Близько шести Ту-95 попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях, працює ППО. Так, були вибухи, зокрема у Вінницькій області.

За його словами, ворог більшої уваги надає центру України, тому може спрямовувати туди ракети. Ігнат також зазначив, що росія, за попередньою інформацією, випустила ракети Х-101 та Х-505. Даних про морські пуски крилатих ракет поки немає.

При цьому речник наголосив, що росія поки не запускала дрони-камікадзе.