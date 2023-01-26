З 55 російських ракет українські захисники збили 47 - Залужний [ Редагувати ]
Вранці 26 січня армія держави-терориста рф здійснила 55 пусків ракет повітряного та морського базування (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинджал", "Калібр", Х-59) з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Силами і засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 47 крилатих ракет, 20 з них в районі столиці. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Мета росіян залишається незмінною - психологічний тиск на українців та руйнування критичної інфраструктури. Але нас не зламати! Дякую військовослужбовцям, які тримають небо над Україною!
по темі
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович, який напередодні заявив, що трагедія у Дніпрі сталася через збиття російської ракети силами ППО, визнав свою помилку. Про це він написав у соцмережах.
Повідомляється про звуки вибухів в Харкові. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов попередив мешканців регіону про загрозу ракетного удару.
Вранці 26 січня російські окупанти випустили по Києву майже 20 ракет різного типу. Усі повітряні цілі знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація
У четвер, 26 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95
У четвер, 26 січня, рф атакує Україну ракетами