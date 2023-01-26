Внаслідок масованого удару рф загинули 11 людей - ДСНС [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.
Про це повідомляє прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.
"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", - зазначив він.
по темі
У четвер, 26 січня, в наслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській області та інших областях України
У четвер, 26 січня, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що росія підняла у повітря шість бомбардувальників Ту-95
У четвер, 26 січня, рф атакує Україну ракетами
У четвер, 26 січня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, рф готується завдати масованого ракетного удару із застосуванням авіації та кораблів
Сьогодні, 25 січня, увечері росіяни знову намагаються завдати ударів по Україні. Військові вже почали збивати ворожі повітряні цілі