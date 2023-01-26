Сьогодні, 26 січня, через черговий масований обстріл України росіянами загинули щонайменше 11 людей. Також є постраждалі.

Про це повідомляє прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий в ефірі телемарафону.

"Сьогодні в результаті терористичних атак РФ як дронами, так і ракетами були удари в 11 областях. Постраждали 11 людей і загинули також 11 осіб. Це інформація станом на 15:00", - зазначив він.