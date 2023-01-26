Остаточний перелам у питанні постачання військової допомоги вже стався. Україна отримає від союзників танки для деокупації своїх територій у необхідній кількості.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайла Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

"Все, перелам остаточно стався. Ще є відголос страху ескалації, але вже всі зрозуміли, що ніякої ескалації не буде, ескалація вже є в повному обсязі, вже є велика війна й треба все дати Україні тут і зараз... Тепер буде ера насичення України всім необхідним, щоб дійти до фіналу в цій війні", - підкреслив Подоляк.

На його думку, ядерні погрози росіян у бік Заходу через передачу Україні танків у підсумку не призведуть до реального застосування цього озброєння, оскільки ядерний клуб, включно із Китаєм та Індією, не дозволять РФ цього зробити.

"Все, що конвекційне - буде використано, Україна все отримає, на будь-якому етапі війни будемо мати необхідні нам інструменти", - каже Подоляк.

Втім, він зазначив, що єдиною проблемою для України в питанні постачань залишається логістика і зараз важливо організувати процес передачі озброєння та навчання "конвеєрно".

"Якщо офіційно заявлено вже про приблизно 120 танків, але нам, враховуючи момент, потрібно 350-400 танків для формування конкретних танкових штурмових бригад, то я думаю, що ми на цю цифру і вийдемо", - підсумував Подоляк.