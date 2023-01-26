"Битва за Ірпінь". Книгу під такою назвою презентували у столиці напередодні. Це перша хронологія оборони пристоличного міста-героя.

Петро Щербина, письменник, автор книги "Битва за Ірпінь":

Там вміщені свідчення безпосередньо учасників подій, безпосередньо членів і бійців ірпінської територіальної оборони і ця книга містить ті фотоматеріали, які не мають права бути загубленими. Тому що Ірпінь став відомим на весь світ завдяки тому, що він не пропустив ворога. Ірпінь фактично став форпостом столиці України. Я не намагався підвести риску в остаточному сприйнятті тих подій, які відбувалися під Києвом. Навпаки, я розпочав цей процес фіксації подій і російських злочинів, і подвигів наших героїв, і великої боротьби кожного, хто брав участь і в гуманітарному напрямку, і в напрямку евакуації цивільного населення.

На заході зібралися однодумці. Для кожного із присутніх ця книга має своє особливе значення.

Олександр Маркушин, ірпінський міський голова:

Особисто для мене ця книга дуже коштовна. Коштовна не в грошах, а в наповненні та змісті. Я вже перечитав цю книгу до виходу ще і там багато наших історій саме автор розповідав. Але це долі людей. 39 хлопців з територіальної оборони, з мого підрозділу загинули, 50 хлопців зі Збройних сил України загинули. Більше 300 чоловік цивільних людей загинуло в Ірпені. І це та ціна цієї книги. В книзі описано, що маленьке місто Ірпінь втримало і перемогло "другу армію світу". Це перемога добра над злом.

Століттями росія намагалася спотворити нашу історію. Тож такі збірки просто необхідні, аби зберегти пам'ять для майбутніх поколінь.

Тарас Шевченко, заступник міністра культури та інформаційної політики України:

Друкований формат так само важливий, як і аудіовізуальний. Для того, щоб вони були в бібліотеках на полицях. Для того, щоб вони були в місті Ірпінь та різних куточках світу. В минулому році було проведено мистецький конкурс "Книга на зміцнення національної єдності" - і "Битва за Ірпінь" стала переможцем. Я вважаю, що автори зробили прекрасну роботу.

Бо ж Україна сьогодні чинить супротив не лише на полі бою.

Володимир Карплюк, голова інвестиційної ради Ірпеня:

Сила нації, сила українського суспільства полягає в тому, що в цей період ми здатні творити, ми здатні робити неймовірні гарні речі, творчі вчинки. І це підкреслює силу нашого духу, підкреслює нашу особливість як української нації.

І такий культурний опір допомагає тримати фронт.