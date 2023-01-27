Навчання на БМП Marder: перші українські військові прибули до Німеччини [ Редагувати ]
До Німеччини прибула перша група українських військовослужбовців, які пройдуть навчання на бойових машинах піхоти Marder. Про це повідомляє DW.
Група українських військових приземлилася в Кельні у четвер, 26 січня, їхня підготовка має розпочатися найближчим часом.
Як відомо, у Німеччині також планують навчити українських військових користуватися американськими БМП Bradley.
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