Екс-журналіста та колишнього народного депутата Мустафу Найєма призначили головою Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктур Олександр Кубраков.

Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проєктів призначений Мустафа Найєм. Рішенням Уряду він переходить в Агентство з посади заступника міністра і фактично очолить один з найважливіших напрямків роботи.

Пояснюючи призначення Наєйма, Кубраков написав, що за "півтора роки спільної роботи вдалося перезапустити роботу Укртрансбезпеки, набрати новий склад інспекторів, оцифрувати левову частину послуг, залишивши у минулому корупційні ризики при видачі дозволів".

Була завершена дерегуляція та максимально спрощена видача ліцензій на міжнародні вантажні перевезення та впроваджені нові правила відкритого ринку на міжобласні пасажирські перевезення.

Безальтернативною в перші місяці воєнного стану стала система "Шлях", яка регулювала питання виїзду волонтерів за кордон. На початку система створювалася для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів для перевезень та спрощення самої процедури...

Запущена і на даний момент успішно проходить тестування на пункті пропуску Ягодин система електронного перетину кордону єЧерга.