Станом на вечір суботи, 28 січня, Генеральний штаб ЗСУ опублікував зведення з військового вторгнення рф.

Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановки без істотних змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки Білорусь йде підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу російської федерації.

Повідомляється також, що окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення захоплених регіонів. Зокрема, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудового договору з окупантами, заблокували перепустки для проходу на станцію, а працівникам, яких змусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.

Противник продовжує зазнавати втрат. Лише до міської лікарні населеного пункту Токмака Запорізької області за останні дні привезли близько 50 поранених окупантів. Більшість із них після отримання формальної допомоги відправляють назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала чотирьох ударів по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два пункти управління, дві позиції ППО та три райони зосередження живої сили противника, зазначають у Генштабі.