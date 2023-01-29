В Україні продовжуються відключення світла. В деяких регіонах діють планові відключення, в інших - аварійні. Про це повідомляє ДТЕК.

Київ та область

Як розповіли в ДТЕК "Київські електромережі", наразі в Києві та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням (Київ) та за посиланням (Київська область).

Одеса та область

Після ракетного обстрілу Одеси та області, що стався зранку 26 січня, на всій території регіону 29 січня продовжать діяти екстрені (ГАВ) відключення світла. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна за посиланням.

Дніпро та область

В Дніпрі та області ліміти споживання електроенергії, що надав НЕК "Укренерго", дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень (ГПВ). Перевірити інформацію щодо поточних відключень або ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Вінниця та область

Відповідно до доведених лімітів НЕК "Укренерго" на 29січня по Вінницькій області задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

"Можливі відхилення у часі до 30 хвилин для проведення перемикань між чергами", - попередили в АТ "Вінницяобленерго".

Прикарпаття

На 29 січня диспетчером НЕК "Укренерго" доведені ліміти, згідно яких графік погодинних вимкнень виглядатиме наступним чином.

Черкаси та область

За даними ПАТ "Черкасиобленерго", по Черкаській області продовжать діяти червоні графіки погодинних відключень. У разі дотримання лімітів потужності подача електроенергії триватиме довше упродовж всієї доби, вночі (орієнтовно з 00:00 до 06:00) відключень не планується.

1 черга: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

2 черга: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

Суми та область

Як розповів голова Сум Олександр Лисенко, у місті та області діє графік відключень у режимі - 4 години світло є, 2 години - немає. При цьому запроваджені одразу три черги відключень. А саме: